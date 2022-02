Pfizer ja BioNTech taotlevad luba süstida oma vaktsiini ka alla viie aasta vanustele lastele

Pfizer ja BioNTech teatasid teisipäeval, et on jaganud vastavaid andmeid USA toidu- ja ravimiametiga. Nad loodavad lõpliku taotluse esitada lähipäevil. Ühtlasi plaanivad ettevõtted saata kliiniliste uuringute andmed ka Euroopa ravimiametile ja teistele ravimisagentuuridele üle ilma.

USA toidu- ja ravimiameti vaktsiinide nõuandekomitee arutab taotlust 15. veebruaril. Ohutus ja tõhusus on võtmetähtsusega, ütles nõuandekomitee liige, Philadelphia lastehaigla vaktsiiniõppekeskuse direktor dr Paul Offit.

"Avalikkuse usaldus sõltub sellest, et te soovitate midagi, mida annaksite omaenda lastele," rääkis ta CNNile. "Kõik oleneb andmetest. Andmed näitavad meile, kui head need vaktsiinid on. Peab olema kindel ohutusprofiil ja tugev efektiivsusprofiil ja immunogeensuse profiil," lisas Offit.