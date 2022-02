GRAAFIK | Reformierakonna langustrend jätkub. Kõigi kolme uuringufirma reitinguid valitseb EKRE

Viimase nädala muutused Norstati tulemustes näitavad, et EKREt toetab 24 protsenti inimestest. Nende edu jälitajate ees on suurem, kui uuringu veapiir. Reformierakonna toetus on 21,6 protsendi juures, millega edastatakse Keskerakonda vähem kui protsendiga (20,8).