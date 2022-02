Tanel Kiik ETV "Esimeses stuudios": Keskerakond ei ole Reformierakonnale ultimaatumeid esitanud

Minister märkis, et lähikontaktsete laste eneseisolatsiooninõude kaotamine ja alaealiste koroonatõendi kohustuse kaotamine on samm õiges suunas. Kiik ütles samas, et Keskerakonna arvates tuleb liikuda leevendustega mõnevõrra kiiremas tempos, kui Reformierakond seda soovib.

Tervise- ja tööministri sõnul on lihtsam kaotada koroonatõend kõigile ühekorraga. "On vaja saata selgeid sõnumeid, et inimesed ja ettevõtjad saaks arvestada," lausus ta märkides, et olukord nii Eestis kui ka Euroopas on jõudmas platoole. "Oleme jõudmas sinna, kuhu soovime," ütles Kiik.