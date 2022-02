Vladimir Svet: tänavuse talve näitel vajavad vanad lepingud ja riigis kehtiv talvehoolduse kord ülevaatamist

Milline lumekoristusteenuse ostmise skeem välja näeb? Kas ja mis ettevõte on alaline partner ning milline võimekus neil Tallinnas sätestatud on?

Sõlmitud lepingutes on teenusele kehtivad nõuded, ameti lepingud on sõlmitud 7 aastaks. Partneriteks on Eesti Keskkonnateenused AS, Tänavapuhastuse AS, Tallinna Kommunaalteenused OÜ. Ettevõtete võimekus peab tagama teedele kehtestatud seisundinõuete täitmise mistahes ilmastikutingimustes. Seisundinõuded on ettenähtud vastavas majandus- ja taristuministri määruses.