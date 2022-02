Ukraina teemal vaikinud Putin avas viimaks suu: kas peaksime NATOga sõtta minema?

Täna Moskvas Ungari peaministri Viktor Orbaniga peetud pressikonverentsil ütles Putin, et "on ilmselge, et Venemaa peamisi muresid ignoreeriti", vahendab The Guardian.

Vene riigipea märkis, et lääs ei rahuldanud Kremli kahte peamist julgeolekunõudmist. Tema sõnul tahab Washington Moskvat sõtta tirida, et anda Venemaale hoop karmide sanktsioonide näol.

"Kujutagem ette, et Ukraina on NATO liige ja alustab neid sõjalisi operatsioone. Kas peaksime siis NATOga sõtta minema? Kas keegi on sellele mõelnud? Ilmselt mitte," lausus Putin.

Venemaa nõuab, et NATO lõpetaks laienemise ega lubaks Ukrainal kunagi alliansiga ühineda. Ühtlasi nõuab Kreml, et NATO viiks oma väed välja Ida-Euroopa riikidest, sh Baltimaadest, mida Nõukogude Liit varem okupeeris. Ameerika ja Euroopa ametnikud on Putini nõudmised tagasi lükanud, nimetades neid vastuvõetamatuteks.

"Ma siiski loodan, et dialoog jätkub," ütles Putin täna.

USA ja NATO ametnike teatel on Venemaa koondanud Ukraina piiride lähedale üle 100 000 sõduri ja võib valmistuda sissetungiks. Vene riigipea ja tema lähimad nõunikud on väljendanud samal ajal arvamust, et Venemaaga pikaajalistes poliitilistes ja kultuurilistes sidemetes olev Ukraina pole legitiimne riik, kirjutab ajaleht The New York Times.

Venemaa ametiisikud on eitanud igasuguseid plaane Ukrainat rünnata. President Putin on aga pikemat aega vaikinud, käsitledes küsimust viimati 23. detsembril, kui võttis oma iga-aastasel pressikonverentsil teemast rääkides sõjaka tooni. Toona vastas Putin küsimusele, kas ta garanteerib, et Venemaa ei tungi Ukrainasse.

"See oli USA, kes tuli oma rakettidega meie koju, meie kodu lävele," ütles Putin Briti ajakirjanikule. „Ja te nõuate minult mingeid garantiisid. Teie peaksite meile garantiid andma. Teie! Ja kohe, kohe."

Segaste sõnumite taustal on Venemaa jätkanud vägede massilist saatmist Ukraina piiridele, sealhulgas Valgevenesse. Venemaa teatel osalevad Valgevenesse kogunevad väed 10.-20. veebruarini toimuvatel kiirõppustel.

USA ja NATO esitasid eelmisel nädalal Venemaa nõudmistele kirjalikud vastused. Venemaa ametnikud ütlesid hiljem, et Putin tutvub nende sisuga. Riigipea hoiatas detsembris, et kui lääs neid nõudmisi ei rahulda, võtab Venemaa kasutusele "sõjalis-tehnilised" meetmed. Mida ta nende all mõtles, jättis Putin toona täpsustamata.