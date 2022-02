Kas Reformierakond oleks valmis kompromissiks, nagu Jüri Ratas nõuab? Mis see oleks?

Reformierakond ei tee kompromissi seisukohaga, et piirangud tuleb kaotada nii ruttu kui võimalik. Ma ei tea siin erakondadel olevat erimeelsusi. Aga selle võimalikkuse hindamiseks on juba Ratase ajast komme värvata teadusnõukoda ja valitsuse otsused on minu teada tehtud nende soovituste järgi.