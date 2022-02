Välisminister Liimets: transiit näeb praeguses poliitilises olukorras kahetsusväärne välja. Detsembris tundus kõik väga hästi

“Mis räägime riigisisesest sanktsiooni rakendamisest, siis meil on vastavad ametiasutused ning kui räägime kaubandusest, siis selleks on maksu- ja tolliamet, kelle pädevuses see on ja seega ka rahandusministeeriumi vastutus. Et kui on rakendamises riigisiseseid probleeme, siis tuleks kindlasti nendega tegeleda. Aga siin ma juhin tähelepanu, et maksu- ja tolliamet on kinnitanud, et Eesti on sanktsioonidest kinni pidanud,” ütles Liimets.

“Aga mis puudutab poliitilisi suuniseid, siis sellega tuleb tegeleda,” ütles Liimets lisades, et välisministeeriumil on koordineeriv roll ning eelmisel nädalal olla välja kuulutatud töörühm, mis asutuste vahelist koostööd sellel teemal tõhustama hakkab.

Samas jällegi tunnistab välisminister, et transiit näeb hetkel kehv välja. “Transiit näeb praeguses poliitilises olukorras kahetsusväärne välja, sellega tuleb nõustuda ja vastavalt vaadata, mida ja kuidas on asjad, et edasi teha. Olen nende küsimustega minemas ka neljapäeval valitsuse kabinetti.”

Küsimusele, miks nüüd on ühtäkki transiidiprobleemile tähelepanu pöörama hakatud, kui ajakirjanikud tõstatasid teema juba detsembris, vastas Liimets, et siis tundusid asjad väga hästi olevat. “Detsembris me võtsime just vastu viienda sanktsioonipaketi, mis oli meie poolt põhjalikult välja töötatud ja oli vastulöök Valgevene hübriidrünnakutele meie naabritele. Selle valguses tegelikult oli väga mõjukas pakett vastu võetud. Selles kontekstis oli just suur samm astutud ja seetõttu tunduski, et asjad olid väga hästi,” ütles Liimets ja lisas, et sanktsioonide rakendamine aga ongi kogu aeg pidev protsess ja meil on Euroopa Liidus töös ka kuuenda paketi väljatöötamine. “Selles osas ei ole sel kunagi olnud lõpp-punkti kuni olukorra lahenemiseni.“

Välisminister soovis aga rõhutada, et ka praegu on meil kehtestatud Valgevenele sanktsioonid ja neid sanktsioone on Eesti ka täitnud. “Praegu on asjakohane anda hinnang majanduslikule mõjule ja tulenevalt sellest tuleb üle vaadata, kas need sanktsioonid on olnud mõjukad ja siis anda vajadusel poliitiline suunis täiendavateks sanktsioonideks kui see on asjakohane.”