Venemaa saatis OSCE riikidele kirjalikud päringud „julgeolekutagatiste” kohta

Kirja autoriks oli Vene välisminister Sergei Lavrov . Uudisest teatasid esimesena TASS ja RIA Novosti,. Kirja kättesaamist kinnitas Soome meediale hiljem ka Haavisto ise, kelle sõnul edastasid venelased samasuguse pöördumise kõigile 57 OSCE riigile. Pöördumine jõudis Soome valitsuseni eile. Lavrov oli enne seda Vene riigitelevisioonile kommenteerinud, et Venemaa ootab NATO ja OSCE riikidelt vastusi, kas nad on nõus hoiduma oma julgeoleku edendamisest teiste riikide arvel.

„Kiri palub vahetada arvamusi OSCE aluspõhimõtete kohta, sealhulgas põhimõtte kohta, et ükski riik ei tohi oma julgeolekut teiste riikide arvelt tugevdada,” ütles Haavisto. „Samal ajal viidatakse OSCE põhimõttele, et riikidel on õigus vabalt otsustada selle üle, kas [allianssidega] liituda või mitte liituda. Seda arutelu tahetakse pidada kirjalikult ja eri riikidel palutakse vastata.”

Ka Eesti välisminister Eva-Maria Liimets kinnitas Vene kolleegi kirja kättesaamist. „Kirja sisus ei olnud otseselt midagi uut,” ütles Liimets Delfile. „Seal on korratud Vene Föderatsiooni seisukohti ja positsioone, põhiliselt on kirja sisu meile varasemast teada.”

Liimetsa hinnangul on kirja eesmärk lükata kõneluste „pall” tagasi lääneriikide kätte. „Eesmärk on saada meie poolt eraldi vastuseid ja kindlasti on seal soovi liitlaste ühtsust testida.” Ta lisas, et seetõttu on väga tähtis, et erinevatele adressaatidele läkitatud kiri saaks ühesuguse vastuse.