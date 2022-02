Leedus leiti Valgevenest saabunud Eesti raudteevagunitest ligi 1,5 miljoni euro väärtuses salasigarette

26. jaanuaril kinni peetud rongi vagunid kuuluvad aga Valgevene raudteele. Vaatamata sellele, et vaguni number on hägustatud, võib fotost aru saada, et vagunid on uued. Fotol olev vagun lasti Magiljovi vagunitehasest välja 2021. aasta 31. mail. See on mõeldud tsemendisegude vedamiseks ja kodujaam on Žitkovitšõ. Vagunil on ka Valgevene ettevõtte StroiMatInvest nimi.