Saar: see valitsus suudab ikka halvas mõttes üllatada. Täiesti uus tase

"See valitsus suudab ikka halvas mõttes üllatada. Omavahel ei suudeta üldse rääkida. See on täiesti uus tase, et kõik ultimaatumid lendavad avalikkusesse," ütles Saar ning lisas, et Eesti inimesel on väga raske aru saada, mis reeglid kehtivad või kehtima hakkavad. "Toimitakse võltslootusi üles kruttides."