VIDEOANALÜÜS | Kaja Kallase globaalne soolo. Millest ta välismeedias räägib?

Kaja Kallasel on käsil tõeline välismeedia maraton. Viimase nädala jooksul on ta Eesti seisukohti esindanud The Guardiani , BBC , Financial Timesi , Bloombergi jpt veergudel. Ainuüksi käesoleva video valmimise jooksul (poolteist päeva - A.A.) jõudis avalduda veel kaks Kallase intervjuud.

"Eks on [välismeedias] käidud ka varem - Toomas Hendrik Ilves on üks neist, kes on suutnud samaväärselt lääne meedias esineda -, aga arvestades, kuivõrd oluline on meile praegune kriis ja see, et maailm mõistaks just Eesti seisukohti, on Kaja Kallase praegune tegevus märkimisväärne."