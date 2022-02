Orbán küsis Moskvas Ungarile gaasi juurde ja tänas Putinit vaktsiini eest

„Tuleb välja, et see on meie 12. kohtumine (Putiniga – toim). Praktiliselt kõik, kes on olnud mu kolleegid Euroopa Liidus, ei ole enam seda... Mina ausalt öeldes ei plaani lahkuda. Aprillis on valimised. Ma kavatsen võita, mistõttu on mul alus oletada, et me näeme ka järgmise kahe aasta jooksul,” lausus Orbán.