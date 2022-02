VIDEO | Tanel Kiik Keskerakonna seisukohast: me oleks edasi liikunud kiiremate sammudega

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik selgitas Delfile, et arutelud, mil tõendinõue täiskasvanutele kaotada, valitsuses jätkuvad. Ta nentis, et Keskerakond oleks liikunud kiiremate sammudega, aga poliitikas ongi vaja teha kompromisse, mida nüüd edasi otsitakse.

Veel möödunud nädalal oli avalik diskussioon teemal, kas koroonapasside kõrval taas kasutusele võtta kiirtestid, ent see on nüüd laualt maas. "Hetkel pole enam arutanud. Sel oleks mõtet olnud jaanuarikuus, et üleminekuperiood," lausus Kiik, et aeg on möödas.