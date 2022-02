Zelenskõi ukse taga on riigijuhtide järjekord, Hollandi peaminister ei pääsenud jutule

„Valitsusjuhid kogu maailmast, kes tahavad Ukrainale toetust avaldada, tulevad ja lähevad. Sel nädalal tulevad ka Poola peaminister ja Türgi president, kui nimetada mõni. Seega on asi väga pingeliseks läinud. Ja Briti peaminister Johnson on juba veoautokoormate viisi tankitõrjerakette saatnud. Nii et Ukraina vaatepunktist on väga loogiline, et talle eelisõigus antakse,” kommenteeris NOS-i korrespondent Kysia Hekster.