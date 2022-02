SA Oivaline Ajakirjandus otsib taas lugusid, mille valmimisele õlg alla panna

„Eelmisel aastal välja jagatud stipendiumite viljad on jõudnud lugejateni. Mitmed neist – olgu tegemist kiriku mõju, laste vaesust või inimeste vaimset tervist uurinud lugudega – on pälvinud tänu oma sisukusele ja põhjalikkusele ühiskonnas suurt tähelepanu ning käivitanud uusi arutelusid. See ongi üks meie eesmärk. Näeme, et stipendiumil on Eesti ajakirjandusmaastikul oluline roll, mistõttu jätkame suurtele lugudele hoo andmist,“ ütles Oivalise Ajakirjanduse juhatuse liige Mari-Liis Rüütsalu.