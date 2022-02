VIDEO | Kaja Kallas: alates esmaspäevast ei pea lähikontaktsed lapsed isolatsiooni jääma. Edasised leevendused tulevad veebruari jooksul

On läinud lahti ralli, kes lubab kiiremini ja ulatuslikumalt kõigist kontrollimeetmest loobuda. See on lahtisest uksest sisse murdmine, sest nagu kõik teised, soovib Reformierakond esimesel võimalusel kontrollimeetmeid leevendada ja töö selles suunas käib. Eelmisel nädalal andsin Teadusnõukojale ülesande pakkuda välja ettepanekud, kuidas kontrollimeetmetest loobuda nii, et ühiskond oleks hoitud ja tervishoiusüsteemi toimepidavus tagatud. Täna neid ettepanekuid valitsuskabinetis kuulasime ja tegime valitsusega ka esimesed otsused sellel teekonnal.

Reformierakond on olnud terve aasta väga selge oma põhimõtetes. Oleme võidelnud selle eest, et hoida ühiskonda lahti, majandust toimimas ja lapsed koolis. Oleme soovinud vältida pandeemia nähtamatuid ohvreid ja soovime seda jätkuvalt. Peame õigeks, et kontrollimeetmete kehtestamisel kui nende kaotamisel tuleb toetuda teaduslikele argumentidele. Rahvatervis ei ole valdkond, millega tegeleda parteipoliitilistest kaalutlustest ning iganädalastest reitingutest lähtudes. Paraku ei jaga mitte kõik poliitilised jõud seda vaatenurka ja see on toonud kaasa koroonapiirangute ülepolitiseerituse – oleme viimase kahe aasta jooksul näinud mõnes suures omavalitsuses laste saatmist distantsõppele ilma igasuguse vajaduseta, samuti on nõutud üleriigilise eriolukorra kehtestamist ja ühiskonna sulgemist olukorras, kus see polnud sugugi põhjendatud.

Tahame kontrollimeetmeid leevendada niipea kui võimalik, kuid peame ühiskonnana neid otsuseid tegema targalt, sest läbimõtlemata otsused võivad sõna otseses mõttes maksta elusid. Me ei saa mõtlematult kopeerida teisi leevendusi teinud riike, sest meie stardipositsioonid pole identsed. Eesti olukorral on teatud eripärad: