Taanis naasti tänasest piirangutest vaba elu juurde

Piirangud kaovad ajal, kui Taanis registreeritakse iga päev 40 000-50 000 uut nakatunut, mida on ligi protsent riigi 5,8 miljonist elanikust.

„Meil on äärmiselt suur täiskasvanute kolme doosiga vaktsineeritus,” põhjendas Roskilde ülikooli epidemioloog Lone Simonsen AFP-le.

Koos nendega, kes on hiljuti koroonaviiruse läbi põdenud, on Taani tervishoiuvõimude hinnangul 80% elanikkonnast haiguse raskete vormide vastu kaitstud.

„Et omikron ei ole vaktsineeritute jaoks raske haigus, usume me, et on mõistlik piirangud kaotada,” ütles Simonsen.