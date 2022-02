Keto dieedi fenomen – söö palju ja võta kaalust alla! Kuidas on see võimalik!?

Edgar: See oli minu esimene katse saleneda. Enne kogusin teavet ja vastukaja selle kohta, mis tegelikult aitas inimestel kaalu langetada. Tegelesin pikka aega aktiivselt spordiga, kuid siis pidin terviseprobleemide tõttu selle lõpetama. Kahjuks minu söögiisu seejuures ei vähenenud ja kalorid iseenesest ei kadunud. Niisiis koguneski kaal kiiresti. Pandeemia aeg muidugi halvendas olukorda ja kaal kerkis veelgi. Otsustasin, et soovin saleneda ja tõestada endale, et suudan seda teha.

Minu tuttav kaotas Certified Keto Dieti abil 15 kg, leidsin veebist selle kohta tema loo. Tema muutumine tundus ebareaalsena, kuid siis esitasin endale väljakutse – kui tema suudab, miks siis mitte mina. Otsustasin end proovile panna! Mul ei olnud üldse tunnet, et järgin dieeti. Sõin palju ja maitsvalt. Minu menüü koosnes toodetest, mis olid mulle hästi teada ja juba varem kasutusel. Kõiki toite oli väga lihtne teha – ka minusugusel, kes ei ole söögivalmistamisega sina peal. Imestasin, et Certified Keto Diet lubab niisuguste toitude ja kogustega vähendada minu liigset kaalu (naerab). Esimesed tulemused olid kaalumisel näha juba teisel päeval, aga pärast esimese nädala möödumist olin kaotanud juba kuus kilo. Tundus ebareaalne!

Olen muutunud palju enesekindlamaks! Olen kaotanud 14 kg liigset kaalu (naeratab). Oskan nüüd süüa tervislikult ja see ei tähenda, et toit ei ole maitsev või söön ainult salatilehti. Olen õppinud, kuidas iga päev valmistada normaalset, maitsvat toitu, et kaalu kaotada, mitte koguda. Olen väga rõõmus, et usaldasin ja proovisin toitumiskava Certified Keto Diet. Ei ole vaja ennast piinata rangete dieetidega. Siin on toitumiskava, mis juhib igaüht garanteeritult ja meeldivalt eesmärgi poole. Usu, et see õnnestub, ja proovi vähemalt seitse päeva!