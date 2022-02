GRAAFIK | Haiglas on 325 koroonapatsienti, ööpäevaga tuvastati 6520 uut nakatunut

Tagasisides näitas ministeeriumi sõnutsi, et umbes pooled vastanud koolidest pidasid kiirtestimise protsessi sujuvaks ning väidetavalt suuremaid tõrkeid ei esinenud. Foto: Tiit Blaat

1. veebruari hommikuse seisuga on haiglas 325 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 201 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 152 ehk 75,6% on vaktsineerimata ja 49 ehk 24,4% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.