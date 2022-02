Soome piirivalve tabas jeemenlastele võltsitud Schengeni viisasid organiseerinud eestlase

Soome piirivalvurid kahtlustasid, et Jeemeni passides olnud Schengeni viisad on võltsitud. Nad pidasid mehe kinni kahtlustatuna raskekujulises võltsimises. Mehel on nii Eesti kui ka Soome kodakondsus.

Eeluurimise käigus selgus, et eestlane sõitis alguses Tallinnast Helsingi kaudu Peterburi , kus tema ülesandeks oli hankida võltsitud viisasid. Esimesel korral oli kokku lepitud, et eestlane hangib Venemaal Schengeni viisad 14 jeemenlase passidesse.

Eeluurimise ajal on olnud vahi all kaks isikut, aga nüüdseks on nad vabastatud. Eeluurimine on lõpule viidud ja asi on antud üle Ida-Soome prokuratuurile.