Boris Johnsoni koroonapidude raport: ülemäärane alkoholi tarbimine ei ole töökohal kunagi kohane

Gray uuris 16 erinevat koosviibimist, mille hulgas on kolm, millest varem teada ei olnud, vahendab BBC News.

Peaminister Boris Johnson ütles, et aktsepteerib raportis leitut täiel määral.

Gray kinnitas, et 12 üritust kaheksal erineval kuupäeval uurib Londoni politsei koroonareeglite rikkumise asjus.

Nende hulgas on 2020. aasta 20. mai „oma jookidega” pidu Downing Streeri aias, millel osalemise eest on Johnson vabandanud, ja peaministri sünnipäevapidu 2020. aasta 19. juunil.

Kui opositsioonilised leiboristid Johnsonilt küsisid, kas ta viibis sellel peol, vastas ta, et ei anna „jooksu pealt kommentaari” politsei uurimise all oleva asja kohta.

Gray raportis kritiseeritakse Downing Streeti kõrgete ametnike ja personali kultuuri ning öeldakse, et mõnedel koosviibimistel ei järgitud kõrgeid standardeid, „mida oodati tol ajal kogu Suurbritannia elanikkonnalt”, ja et liiga vähe mõeldi, kuidas kõik avalikkuse silmis välja näeb.

Gray kirjutab, et tehti juhtimis- ja olukorra hindamise vigu.

Gray lisas, et „ülemäärane alkoholi tarbimine ei ole professionaalsel töökohal kunagi kohane”, ja ta soovitab „jõulist” poliitikat alkoholi tarbimise suhtes.

„Ma vabandan asjade eest, mida me lihtsalt õigesti ei teinud, ja vabandan viisi eest, kuidas selle asjaga on tegeldud,” lisas Johnson, lubades muudatusi Downing Streeti tegevuse juhtimises.

Leiboristide juht Sir Keir Starmer ütles, et Briti rahvas usub, et Johnson peaks tagasi astuma, aga Starmeri sõnul on Johnson mees, kes häbi ei tunne.