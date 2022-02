USA ja Venemaa pidasid ÜRO julgeolekunõukogus maha tulise sõnalahingu. Vene saadik: Ukraina võib iseennast hävitada

"Olukord, millega Euroopas silmitsi seisame, on kiireloomuline ja ohtlik," ütles USA suursaadik Linda Thomas-Greenfield oma avasõnas. "Venemaa tegevus on otsene löök ÜRO põhikirja vastu."

Tema Vene kolleeg Vassili Nebenzja nimetas ameeriklasi aga provokaatoriteks, kes "kisuvad üles pingeid ja provotseerivad eskalatsiooni". Ta rõhutas, et Venemaal pole plaani Ukrainasse tungida.

"Te nagu juba taotleks seda," ütles Nebenzja Thomas-Greenfieldile otsa vaadates. "Sa tahad, et see juhtuks. Ootad, et see juhtuks, justkui tahaksid oma sõnad teoks teha."

Ameeriklaste palvel toimunud julgeolekunõukogu kohtumisel said nii USA kui Venemaa kõrgeimal tasemel võimaluse veenda maailma riike oma vaadetes Ukraina teemal. Ajaleht The New York Times kirjutab, et kohtumisel võis kogeda külma sõja aegset õhkkonda, mida saatis suurriikide vihane debatt, nagu aastakümneid tagasi pingelistel päevadel USA ja Nõukogude Liidu vahel.

Ukrainat ümbritsev kriis on väldanud juba alates 2014. aastast, mil Venemaa annekteeris naaberriigile kuuluva Krimmi poolsaare. Moskva alustas invasiooni pärast Venemaa-sõbraliku valitsuse tagandamist Kiievis.

Viimaste nädalate sündmused on viinud USA ja Venemaa suhted madalaimasse punkti pärast külma sõda. Venemaa on saatnud Ukraina piiri äärde üle 100 000 sõjaväelase ning president Vladimir Putin nõuab, et NATO ei võtaks Ukrainat eales oma liikmeks. Ühtlasi nõuab Kreml vägede lahkumist teistest Venemaa naabruses asuvatest riikidest, sh Baltimaadest – seda kõike osana oma jõupingutustest kaitsta ja laiendada Venemaa mõjusfääri Ida-Euroopas.

USA riigipea Joe Bideni administratsioon on lubanud vastata Venemaa sissetungile Ukrainasse karmide majandussanktsioonidega.

Julgeolekunõukogu eilne istung kestis kaks tundi, jõudmata ühegi tulemuseni – ootuspäraselt. Vene saadik lahkus istungilt enne selle lõppu. Thomas-Greenfield ütles hiljem, et venelased "ei andnud meile vastuseid, mida lootsime saada."