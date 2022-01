Põrguvälja liiklussõlm Foto: Delfi lugeja

Täna õhtupoolikul teatas Delfi lugeja, et on pikalt pidanud Põrguvälja liiklussõlmes ummikus seisma. Ummiku põhjuseks on jäised ilmaolud, mistõttu on veoautodel raskusi mäest üles saamisega.