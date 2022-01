Sel nädalal jõuab koolidesse lisaks ligi miljon kiirtesti

"Testid on Eestis kohal ning neid hakatakse tarnima koolidele alates nädala keskpaigast. Koolidele jagatakse ligi miljon testi," ütles haridus- ja teadusministeeriumi kriisijuht Rain Sannik.

Ta lisas, et haridus- ja teadusministeerium on saanud tagasiside kiirtestide varude kohta ning neid on alles väga ebaühtlaselt.