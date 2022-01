„Reformierakond on alati olnud seda meelt, et hoida ühiskonda võimalikult palju avatuna, oleme varem saanud selle eest ka palju kriitikat,“ rääkis Võrklaev. „Samal ajal oleme seda meelt, et neid otsuseid tuleb teha teaduspõhiselt.“ Ta lisas, et kokkulepe langetada otsuseid teaduspõhiselt on kirjas ka koalitsioonilepingus.