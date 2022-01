Saksamaal tapeti kahtlase auto kontrollimisel laskudega pähe kaks politseinikku

Rheinland-Pfalzi liidumaa Kuseli politseiinspektsiooni patrull peatas Ulmetis kahtlase auto. Bildi andmetel teatasid politseinikud kõigepealt raadio teel, et auto pagasiruumis on surnud metsloom, mida nad kontrollima asuvad.

Politsei usub, et kurjategijaid on kaks, sest öeldi, et "NAD tulistavad meid". Tegemist võib olla salaküttidega.