Lauri Laats tänavutalvisest lumetõrjest Mustamäel: annaksin hindeks "3-"

Libeduse ja lumega pistetakse Tallinnas rinda ööpäevaringselt.

Kristiine linnaosavanem Jaanus Riibe märkis Delfile, et tänase öö jooksul tiirutas Kristiine kandis lumekoormaid elimineerides ringi neli traktorit. "Päevasel ajal on praegu kaebusi lahendamas üks traktor," märkis ta lisaks.

Mustamäe linnaosas oli sealse juhi Lauri Laatsi sõnutsi öötundidel ringlemas lausa üheksa traktorit, millest kolm andsid ühel hetkel otsad. Praegu, päevasel ajal, on Mustamäel taaskord lund lükkamas üheksa mehaanilist isendit.

Mustamäe linnaosavalitsusel tuli lepingupartnerit trahvida.

Igal linnaosal on tehtud vastavate ettevõtjatega hangete korras eraldi kokkulepped, mistõttu tegelevad lumekoristusega eri linnaosades eri ettevõtted. Kristiine linnaosa lepingupartneriks on lume- ja libedustõrjel Keskkonnahooldus OÜ, Mustamäel aga Keskkonnateenused AS.

Viimasega pole koostöö Lauri Laatsi sõnutsi just eriti sujuv olnud. "Üleüldiselt on olukord rahulik, aga eks on olnud nii paremaid kui halvemaid aegu," tõdes ta Delfile. "Halvim oli detsember, kui kirjutasime Keskkonnateenused AS-ile välja 26 000 euro ulatuses. Jaanuar on läinud neil paremini."

Kristiine linnaosas on siiani trahvideta hakkama saadud. Et kvaliteet oleks hallatavas piirkonnas ühtlane, käivad linnaosaametnikud tänavaid inspekteerimas. "Leiame, et kõige keerulisem on lumekoristus kvartalisisestel teedel ja hoovides," ütles Kristiine linnaosavanem Riibe.

Autod eest ära!

Ilmastikeoludest endist võivad mõlema sõnul aga keerulisemaks osutuda n-ö inimtekkelised probleemid.

"Üheks põhiliseks mureks lume väljaveol on see, et teadetest ja palvetest hoolimata pargivad inimesed oma autosid nii, et need jäävad lume väljaveole ette," kirjeldas Riibe. "Eest ära ajamata autod takistavad lume- ja libedusetõrjet. Kitsastel tänavatel ongi suurimaks väljakutseks see, kuidas seisev sõiduk sealt eest ära saada."

Laats sekundeeris.