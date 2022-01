Valgevene diasporaa välisministeeriumile: ärge lubage Lukašenka referendumit Tallinnas

Tekstis viidatakse, et välisriigi valimiste korraldamiseks Eesti territooriumil peab välisriigi esindus välisministeeriumilt luba küsima. "Meie, Valgevene diasporaa Eestis, arvame, et mittelegitiimne juht ei oma õigust korraldada referendumit. Me palume, et välisministeerium ei annaks luba mittelegitiimse referendumi läbiviimiseks ja sellega diktaatori võimul legitimiseerimiseks," kirjutas ühendus.