„Me oleme sellises faasis, et ühtepidi me kõik loodame ja ootame, et saaksime pandeemiast väljuda, aga teistpidi oleme olukorras, kus me ei suuda täie kindlusega ja tõenduspõhiselt prognoose teha, mis meid tegelikult ees ootab,“ rääkis Sule. Ta lisas, et praegu on küll näha, et omikron tekitab väiksemat haiglaravi vajadust, kuid endiselt ei saa välistada negatiivseid stsenaariumeid.