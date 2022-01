Vene sõltumatu ajaleht Novaja Gazeta palus uurimiskomiteel algatada vaenu õhutamise juurdlus Kadõrovi vastu

Venemaa presidendi inimõiguste nõukogu informatsioonivabaduse ja ajakirjanike õiguste komisjoni esimees, Moskva ajakirjanike liidu esimees ja ajalehele Moskovski Komsomolets peatoimetaja Pavel Gussev teatas Interfaxile, et Venemaa föderaalvõimud peavad sellele avaldusele reageerima. Venemaa presidendi inimõiguste nõukogu esimees Valeri Fadejev ütles, et Kadõrovi süüdistused Kaljapini vastu nõuavad tõsiseid tõendeid. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles ajakirjanikele, et kodaniku terroristiks tunnistamine on kohtu pädevuses. Peskov tuletas ka meelde, et igal Venemaa kodanikul on õigus kohtulikule kaitsele, kui ta tunneb, et keegi on teda solvanud.