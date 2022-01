Urmas Reinsalu: välisminister Liimetsalt tuleb nõuda moraalset hinnangut Valgevene transiidile

Eelmine välisminister Urmas Reinsalu ( Isamaa ) ütles, et riigil peaks olema poliitiline seisukoht. Ta märkis, et teema kerkis esile juba eelmise aasta lõpupoole. "Valitsuse esindajad sogasid ja pugesid JOKK-põhjenduste taha," meenutas Reinsalu.

Täna kohtub välisminister Eva-Maria Liimets riigikogu väliskomisjoniga. Reinsalu arvates peaksid komisjoni liikmed nõudma Liimetsalt moraalset, väärtuselist hinnangut. "Riigi sanktsioonipoliitika koordineerimise eest vastutabki välisminister, sanktsioonide ja piirangute kohaldamise komisjon on tema all. Kui on laiemaid samme vaja, siis peab valitsus tervikuna tegutsema," lausus riigikogu liige.

Nagu ka Kersti Kaljulaid, arvab Urmas Reinsalu samuti, et Eesti õõnestab oma lubava suhtumisega Valgevene transiiti omaenda välispoliitikat. Ta leidis, et see pisendab meie tõsiseltvõetavust nii Valgevene või Venemaa suunal. "Meile saab öelda, et oleme väikesed ärimehed, kes täidavad oma kaugast, ja teid ei häiri sugugi, et Lukašenka režiim teie abil endale võimulolekut ostab," sõnas ta.