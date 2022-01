Kersti Kaljulaid teeb valitsuse Valgevene-transiidi lubamise maatasa: see on nagu anekdoot

Eesti Päevaleht kirjutas täna sellest, kuidas vaatamata sanktsioonidele on Eestisse jõudnud Valgevene õlitoodete maht rahasse arvutatuna kolmekordistunud.

"See on nagu anekdoot, mis algab tõdemusega, et mul on üks hea uudis ja üks halb uudis. Ainult et erinevalt anekdoodist ei ole see üks väljamõeldud lustilugu," alustas Kaljulaid oma sõnavõttu.

"Hea uudis on see, et Eestis on jätkuvalt väga heal tasemel ajakirjandust, mis ei lase riigi piinlikel tegematajätmistel lihtsalt unustusehõlma vajuda. Halb uudis on see, et me riigina oleme nii saamatud," kirjutas eelmine vabariigi president.

Ta jätkas: "Ühelt poolt nõuame kõigilt printispiaalset suhtumist Lukašenkasse ja Putinisse. Ja teisalt laseme oma riigifirmal samal ajal aidata Lukašenka režiimil püsida, toimida, raha teenida. Me oleme nõudnud põhimõtetest kinni pidamist, oleme aidanud Valgevene küsimust fookuses hoida partnerite ja liitlaste seas. Me oleme kasutanud meie käsutuses olnud tööriistu ja aidanud koos Svitlana Tsihhanovskajaga Valgevene teemat ÜRO julgeolekunõukogu fookuses hoida. Me oleme saatnud oma politseinikke ja reserviväelasi appi Poola ja Leedu piiridele, kus Valgevene ründab neid relvitute, kuid hübriidrelvaks muudetud inimestega."

Kaljulaid leidis, et kahepalgelisus on tõsine oht Eesti tõsiseltvõetavusele. "Sakslastele heidame ette, aga mis me ise teeme? Isegi kui see on juriidiliste skeemidena kuidagi vettpidav, siis see on väärtusküsimus. Ja riik ei saa väärtusküsimustes endale kahepalgelisust mitte kuidagi lubada," lausus eksriigipea.