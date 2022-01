Kahtlustuse järgi veeti Soome ja Eesti vahel ebaseaduslikult tuhandeid tonne jäätmeid

Esimene kahtlustatav raske keskkonnakahju tekitamise kuritegu puudutab ehitusjäätmete loata vedamist Soomest Eestisse. See tegevus tuli ilmsiks, kui Soome keskkonnakeskus (SYKE) sai 2019. aasta sügisel Eesti rahvusvahelise jäätmete veo eest vastutavalt ametkonnalt informatsiooni Tallinna sadamas peatatud ja kontrollitud jäätmekoorma kohta, teatab Soome politsei.

Saatedokumentide järgi olid koormas ehitus- ja lammutusjäätmeid, aga koorma kontrollimisel selgus, et koormas oli ehitus- ja lammutusjäätmete mehaanilisel töötlemisel tekkiv peenestatud materjal, mille vedamiseks luba ei olnud.

Politsei kahtlustab, et Soome ettevõte jõudis 2019. aasta maist oktoobrini Eestisse vedada vale loaga 70 koormat kokku umbes 1700 tonni materjali, enne kui kontrollis vahele jäi ja luba tühistati.

Eelmise asja uurimisega seoses ilmnes, et kahtlusalused olid 2018. aasta maist 2019. aasta novembrini vedanud Soomest Eestisse ka ohtlikuks jäätmeks loetavat transformaatoriõli. SYKE tegi selle kohta keskkriminaalpolitseile avalduse ja eeluurimise põhjal kahtlustab politsei Soome ettevõtet raskes kekkonna kahjustamises umbes 860 tonni õlijäätmete loata Soomest Eestisse vedamise näol.

Kolmas Soome keskkriminaalpolitsei uuritud raske keskkonnakuriteo kahtlus puudutab 26 koormat Eestist Soome viidud õlijäätmeid. Üks Soome ettevõte avastas sisemise kontrolli käigus, et neile toodi 2020. aasta aprillis ja mais Eestist õlijäätmeid. Ettevõte teatas sellest SYKE-le, mis tegi keskkriminaalpolitseile avalduse. SYKE uurimise põhjal ei olnud jäätmete toojad taotlenud vedamiseks vajalikku luba. Pärast eeluurimist kahtlustab politsei, et jäätmete vedajad on toime pannud raske keskkonna kahjustamise, tuues loata Soome 26 koormat ehk kokku 670 tonni jäätmeid.