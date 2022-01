Iiri kalurid sundisid Vene mereväe taganema. Venemaa nimetas otsust hea tahte avalduseks

Õppused pidid plaani järgi aset leidma Iirimaa edelarannikust 240 kilomeetri kaugusel rahvusvahelistes vetes, kuid Iirimaa majandusvööndis. Vene suursaadik Juri Filatov kinnitas iirlastele eelmise nädala alguses samas, et põhjust Venemaa mereväe tegevuse pärast muretsemiseks ei ole, vahendab BBC.

Õppus pidavat tema sõnul olema väikesemõõduline – kolm kuni neli laeva, mitte rohkem. Samas lisas ta väljaandele Irish Times antud intervjuus, et pole teadlik, kas õppusel harjutatakse ka rakettide laskmist ning kas lahingharjutusel osalevad allveelaevad.

Eelmisel esmaspäeval sõnas Iiri välisminister Simon Coveney, et Venemaa õppuseplaanid riigi rannikul ei ole teretulnud, kuid samas ei ole Iirimaal võimekust õppusi takistada. "Ma olen Vene suursaadikule selgeks teinud, et me ei tervita seda otsust. Praegu ei ole õige hetk sõjaliste pingete suurendamiseks, kui vaadata, mis Ukrainas ja selle piiride taga aset leiab," ütles ta väljaandele Irish Times.