GRAAFIKUD | Koroonakoormus haiglates kerkis: ravil on 346 viirusega nakatunud patsienti

Koroonaviiruse testimine Foto: Anni Õnneleid

Esmaspäevahommikuse seisuga on Eesti haiglates 346 koroonaviirusega nakatunud patsienti ehk 34 võrra rohkem kui ööpäev varem. See on kõrgeim näitaja pärast 23. novembrit ehk eelmise koroonalaine lõpuperioodi.