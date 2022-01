Põhja-Korea avaldas väidetavalt raketikatsetuse käigus kosmosest tehtud fotosid Maast

Riiklik uudisteagentuur KCNA teatas täna, et riik lasi välja keskmaaraketi Hwasong-12, mis on võimeline lendama USA Vaikse ookeani territooriumi Guamini. Rakett oli kõige võimsam, mida Põhja-Korea on katsetanud alates 2017. aastast, vahendab Guardian.