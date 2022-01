Mart Võrklaev Keskerakonna soovist koroonapasside nõue kaotada: Reformierakond poliitika nimel inimeludega mängida ei soovi

"Reformierakonna hoiak on see, et me ei hoiaks piiranguid päevagi kauem, kui see on vajalik. Seda sai ka varasemalt korduvalt öeldud," räägib ta.

Keskerakond saatis täna meediale avalduse, kus teatas, et teeb ettepaneku kaotada alates 7. veebruarist COVID-tõendi nõue, mis ei täida nende hinnangul enam siseriiklikult oma eesmärki ning liikuda edasi kõigi piirangute leevendamisega.

Võrklaev ütleb, et Keskerakonna esimees Jüri Ratas ja Keskerakonna riigikogu fraktsiooni juht Jaanus Karilaid teeksid viimastel nädalatel justkui Tre raadiot. "Pühapäeval öeldakse seisukohad välja, et siis nädal aega kestaks," märgib ta. Tre raadios on mäletatavasti pühapäeviti eetris saade "Räägime asjast", kus EKRE poliitikud Mart ja Martin Helme päevapoliitikast kõnelevad. Kui EKRE oli veel valitsuses, puhkesid nende arutelude najal tihtilugu üleriiklikud skandaalid.

Võrklaev meenutab, et täpselt nädala eest tuli Jüri Ratas sotsiaalmeedias välja avaldusega, kus rääkis, et koroonapasside kõrval tuleks kasutusele võtta kiirtestid. Toogi sai meedias ohtralt tähelepanu. "Nüüd uus pühapäev, kiirtestidest enam ei räägita, küll aga koroonapasside kaotamisest."

Ta lisab, et tegu on lahtisest uksest sisse murdmisega, koalitsiooninõukogus on juba arutatud, et siht on piirangute kaotamine. Sellest vesteldi viimati selle nädala hakul, sai paika, et paari nädala pärast vaadatakse, mis puhangu kulg, et siis täpsemaid otsuseid teha. Kaks nädalat saab täis 7. veebruaril ehk kuupäeval, mille Keskerakond tõi välja tänases teates, aga selle nurga alt, et nad tahakski, et siis koroonapassi nõude kaotamine rakenduks.