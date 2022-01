Keskerakonna avaldus: koroonapassi nõude peaks kaotama alates 7. veebruarist

"Viiruse leviku ja haigestumise ärahoidmiseks vajalike piirangute seadmisel on lähtutud selle hetke vajadustest, võimalustest ja teadmistest. Oleme hoidnud ühiskonda nii avatuna, kui see on olnud võimalik, mis võrreldes mitmete riikidega on ka tänu inimeste pingutustele ja vastutustundlikkusele õnnestunud. Siiski on kehtestatud meetmed lisaks viiruse leviku tõkestamisele mõjunud paraku negatiivselt mitte ainult majandusele ja kultuurielule, vaid ka ühiskonna terviklikkusele, omavahelisele läbisaamisele ning nii eakamate kui ka noorte vaimsele tervisele," seisab erakonna avalduses.

Keskerakond leiab, et piiranguid ei tohi hoida päevagi kauem, kui see on vajalik. "Koroonaviiruse omikroni tüvi levib küll laialdaselt, kuid haiglate koormus on selgelt stabiliseerunud, sealhulgas on intensiivravi vajavate patsientide hulk märkimisväärselt langenud. Käes on hetk COVID tõendi kasutamine siseriiklikult kaotada ning alustada ka teiste piirangute leevendamist ja üle vaadata lähikontaktsete eneseisolatsiooni nõuded. On aeg naasta elukorralduse juurde, kus arvestame viiruse olemasoluga, kuid ei lase sel meid juhtida ning kontrollida. Senise COVID-19 vastase võitluse taktika muutust näeme järjest enam nii erinevate riikide otsustes, aga ka ekspertide hinnangutes ja soovitustes," märgib valitsuspartei.