Itaalia presidendiks nõustus tõrksalt jääma Sergio Mattarella

Eile toimunud kaheksandas presidendivalimiste voorus sai ülekaaluka häälteenamuse - 759 valimiskogu liikme häält 1009-st - riigi senine president Sergio Mattarella. Varasemalt on 80-aastane Mattarella öelnud, et ei soovi ametisse jääda.

"Soovin avaldada suured tänusõnad president Mattarellale tema otsuse eest - see on suuremeelne otsus Itaalia rahva jaoks. Täna on Itaalia jaoks ilus päev," sõnas Itaalia sotsiaaldemokraatliku valitsuserakonna juht Enrico Letta kaheksanda valimisvooru eel, vahendab dpa international.