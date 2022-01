Põhja-Korea tegi aastate võimsaima raketikatsetuse

Lõuna-Korea staabiülemate ühendkomitee teatas, et kohaliku aja järgi kell 7.52 pühapäeva hommikul (Eesti aja järgi kell 20.52 laupäeva õhtul) tulistati Põhja-Korea Jagangi provintsist välja rakett, mis maandus riigi idaranniku lähistel ookeanis, vahendab Reuters.

Moon Jae-in-i sõnul on Põhja-Korea sellega sammu võrra lähemal mandritevahelise ballistilise raketi katsetamisele. Ta ütles, et jaanuarikuiste raketikatsetuste rohkus on sarnane 2017. aasta kõrgendatud pingete ajale, mil Põhja-Korea viis läbi mitmeid tuumakatsetusi ja tulistas välja oma suurimaid rakette, millest osad lendasid ka üle Jaapani.