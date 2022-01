Boris Johnson: Briti sõjajõud valmistuvad Euroopas oma kohalolu suuremahuliselt täiendama

"Pakett annaks Kremlile selge sõnumi, et me ei tolereeri nende destabiliseerivat tegevust ning et Venemaa vaenutegevuse ees seisame me alati koos oma NATO liitlastega," kinnitas Johnson teadaandes.

Nädala alguses sõnas Johnson ajakirjanikele, et võimaliku Venemaa sõjalise rünnaku osas Ukrainale on "luureandmed üsna sünged" ning pidas vajalikuks astuda ennetavaid samme. Ta avaldas see-eest lootust, et julgeolekukriisis võidab mõistuse hääl ja rõhutas, et kui Venemaa otsustaks Ukrainasse tungida, et oleks see riigile katastroofiline samm.