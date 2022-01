Tormine nädalavahetus: päästjad reageerisid öö jooksul 110 sündmusele

Õhtul kella 20.35 ajal sai häirekeskus teate, et Kehtna vallas sõitis sõiduauto Volvo teelt välja kraavi, autos oli kaks inimest, kes kannatada ei saanud. Kella 00.10 ajal öösel teatati, et Raplamaal Kohila alevis sõitis sõiduauto Škoda lumest välja saamisel otsa parkivale sõiduautole BMW. Öösel kella 1.10 ajal teatati, et Võrumaal Võmmorski külas on kaks veoautot tee peal kinni ja üks sõiduk on keset sõiduteed. Autod aidati välja ja tee vabastati kaitseväe tehnika abiga.