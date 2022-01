Järgmine Djokovic? Austraalia tahab, et Kanye West end enne tuuritamist vaktsineeriks

Kanye Westi esindajad teatasid sel nädalal räppari plaanist pidada Austraalias märtsikuine staadiumituur. Austraalia peaminister Scott Morrison sõnas laupäeval ajakirjanikele, et Kanye kontsertide riigis toimumise eeltingimus on, et räppar oleks Austraaliasse sisenedes koroonaviiruse vastu vaktsineeritud, vahendab CNBC.

"Reeglid on, et peab olema täielikult vaktsineeritud," sõnas Morrison pressikonverentsil.

"Need [reeglid] kehtivad kõigile, nagu inimesed ka viimasel ajal näha on saanud. Pole vahet, kellega on tegemist, reeglid on reeglid. Järgi reegleid - saad [Austraaliasse] tulla. Ära järgi - ei saa."

Kanye Westi vaktsineerituse seis on avalikkusele teadmata, kuid 2020. aastal sõnas ta Forbesile antud intervjuus, et vaktsineerimine on "metslase tunnus".



Vaid kahe nädala eest purunes vaktsineerimata tennisestaari Novak Djokovici lootus osaleda Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel, kuna riigi kohus otsustas jõusse jätta valitsuse otsuse muuta kehtetuks Djokovici viisa.

Viimasel kuul on Austraalia olnud hädas koroonaviiruse omikrontüve kiire levikuga. Enne omikrontüve levimahakkamist oli Austraalias registreeritud 400 000 nakkusjuhtu, nüüd on neid aga ligi 2 miljonit. Laupäeval suri riigis koroonaviirusesse 97, reedel rekordiliselt 98 inimest.