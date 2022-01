Kalev Stoicescu: Putinil ei pruugi enam tagasiteed olla, kuid selgest taevast sõda ei alga

"USA ei ütle, et Venemaa ründab kindlasti täna, homme või ülehomme. Aga et kui Pekingi olümpiatuli on kustunud, siis on tõenäoline, et Venemaal on olemas sõjaline ja poliitiline valmidus," rääkis Stoicescu.

Stoicescu mõistab Ukraina presidendi palvet USA-l ja teistel lääneriikidel oma väljaütlemisi pehmendada. "President Zelenskõi on mures Ukraina majanduse pärast," tõdes ta. Stoicescu sõnul on Zelenskõi selgitanud, et inimesed ei taha hirmus elada, kuid ta ka ei eita, et Venemaa ründe võimalus säilib.

Stoicescu ütles, et Venemaa ei ole praegu andnud ka ühtegi tagasikäigu märki. "Pigem vastupidi, krutib just veel kõrgemaks. President Putinil ei pruugi enam tagasiteed olla," rääkis Stoicescu. Tema sõnul oleks Venemaal väga raske taanduma hakates oma nägu säilitada ja selgitada, miks nad siis bluffisid. "Nad on surunud ennast nurka ja sealt ei ole võimalik välja tulla, ilma, et nad midagi teeks."

Mitmelt poolt Euroopast kostub rahustavaid sõnumeid, et sõda nii pea algamas pole. USA president Joe Biden ütles see-eest reedel Zelenskõiga telefonis rääkides, et rünnaku toimumine veebruarikuu jooksul on "kindel võimalus". Miks USA selles nii kindel on?

Stoicescu sõnul on USA-l kindlasti paremad ja täpsemad luureandmed kui ühelgi teisel lääneriigil. "See on lihtsalt hoiatus nende poolt, et ei maksa arvata, et Venemaa ei võiks meid üllatada," ütles Stoicescu. Ta toonitas siiski, et selgest taevast sõda ei alga. "Mingi muu asi peab enne juhtuma, kui Venemaa oma sõjamasina käima paneb. Mis asi see on? Seda ei tea keegi," ütles Stoicescu ning lisas, et arvatavasti võib see olla mingitsorti provokatsioon, mis nõrgestab Ukrainat.

Zelenskõi kutsus reedel rahvusvahelist üldsust üles oma retoorikat Venemaa sõjalise ohu osas Ukrainale pehmendama, nimetades seda paanika külvamiseks ja väites, et ukrainlased on Vene-ohuga harjunud.

Kas Ukraina ja Euroopa on tõesti pideva Venemaa ohuga harjunud ja ei tunneta seda nüüd nii tugevalt kui näiteks USA? Stoicescu sõnul võib see nii olla küll ning märkis, et Ukraina on olnud Venemaaga sõjas viimased kaheksa aastat. "Nüüd on see kombineeritud Venemaa väga sõjaka retoorika, propaganda ja ultimatiivsete nõudmistega läänemaailmale. See ongi eelkõige psühholoogiline sõda, et vaadata, mis töötab – sõjalist musklit kasutatakse alles siis, kui kõik muu on läbi proovitud," ütles Stoicescu.