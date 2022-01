USA meedia: Venemaa varustab oma sõdureid Ukraina piiril verekottide ja meditsiinipersonaliga. Ukraina kaitseministeerium: see ei vasta tõele

Kolm anonüümseks jäävat USA riigiametnikku sõnasid Reutersile, et meditsiinitarbeid, sealhulgas veretagavarusid on piirile viidud viimaste nädalate jooksul. Allikate hinnangul on tegemist järjekordse indikaatoriga, et Moskva seab Ukraina piiril üles valmisolekut sõjaliseks ründamiseks.

Lisaks kirjutab Wall Street Journal, et Venemaa on piirile toonud meditsiiniüksuseid.

Varasemalt on Pentagon kinnitanud, et Venemaa kasutab oma ründevõimekuse tõhustamiseks meditsiinitugiteenuste viimist oma sõduritele.

"See ei tähenda, et uus rünnak kindlasti toimuma hakkab, kuid sa ei korraldaks rünnakut, kui sul seda [meditsiinituge] tagalas poleks," sõnas Euroopa Poliitikaanalüüsi Keskuses töötav USA erukindral Ben Hodges Reutersile.

USA presidendi Joe Bideni sõnul on Venemaa peatne rünnak Ukrainale tõenäoline, nimetades neljapäevases telefonikõnes Ukraina ametikaaslase Volodõmõr Zelenskõiga rünnaku toimumist veebruarikuu jooksul „kindlaks võimaluseks”. Zelenskõi on see-eest kutsunud rahvusvahelist üldsust oma retoorikat Venemaa sõjalise ohu osas Ukrainale pehmendama, nimetades seda paanika külvamiseks ja väites, et ukrainlased on Vene-ohuga harjunud.

Ukraina kaitseministeeriumi kõrge ametnik Hanna Maljar aga rääkis ühismeedias, et Reutersi informatsioon ei vasta tõele. "Sellised "uudised" on infosõja element," rääkis Maljar. "Sellise info eesmärk on levitada paanikat ja külvata hirmu meie ühiskonnas."