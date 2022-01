USA meedia: Venemaa varustab oma sõdureid Ukraina piiril verekottide ja meditsiinipersonaliga

Kolm anonüümseks jäävat USA riigiametnikku sõnasid Reutersile, et meditsiinitarbeid, sealhulgas veretagavarusid on piirile viidud viimaste nädalate jooksul. Allikate hinnangul on tegemist järjekordse indikaatoriga, et Moskva seab Ukraina piiril üles valmisolekut sõjaliseks ründamiseks.