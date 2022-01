Itaalias kukkusid läbi järjekordsed katsed uut presidenti leida

Praguse presidendi Sergio Mattarella ametiaeg lõppeb ametlikult 3. veebruaril. Seni on selgusetu, mis juhtub, kui selleks kuupäevaks ei suudeta valida uut riigipead. Üks võimalus on, et ametiaega pikendatakse uue presidendi leidmiseni. Teise võimalusena nähakse, et kuni uue riigipeavalimiseni asub presidendi kohuseid täitma Itaalia parlamendi ülemkoja president, kelleks on ka praegustel valimistel kandideeriv Maria Elisabetta Casellati.