VIDEO | Sillavaring USAs: Joe Biden külastas varingupaika, lubas "kõik sillad korda teha"

Bideni varasemalt planeeritud külaskäigule USA Pennsylvania osariigis asuvasse Pittsburghi linna eelnes traagiline juhtum, kui linnas varises kokku sild. Kümmekond inimest said kergemaid vigastusi, neist neli viidi haiglasse. Kahjustada said mitmed silda ületanud sõidukid, vahendab Reuters.

"See, et me oleme oma infrastruktuuri [arendamisega] nii paljude aastate vältel niivõrd maha jäänud, on lihtsalt mõistusevastane," sõnas Biden sillavaringu kohas ajakirjanikele, kohal viibinud päästjatele ja linnarahvale.