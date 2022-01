Ukraina president maailmaliidritele: Venemaa-ohuga on liialdatud, paanika külvamine tuleb lõpetada

Reedel välisajakirjanikele antud intervjuus sõnas Zelenskõi, et palus sel nädalal telefonikõnedes maailmaliidritega nagu USA president Joe Biden ning Prantsusmaa president Emmanuel Macron, et nood oma retoorikat Venemaa sõjalise ohu osas Ukrainale pehmendaksid.

Zelenskõi olla liidritele sõnanud, et ehkki Kremlist tulenev oht on suur ja alaline, on ukrainlased sellega alates Vene sõdurite 2014. aasta rünnakust Ida-Ukrainale elama õppinud, vahendab CNN.

"Nemad [maailma üldsus] väidavad, et sõda tuleb homme. See toob paanikat," kurtis Ukraina president ja lisas, et paanika külvamine kahjustab Ukraina majandust.

Neljapäeval vestlesid Zelenskõi ja USA president Joe Biden peaaegu poolteist tundi telefonitsi. Vestluse järel tuli anonüümsetelt Valge Maja ametnikelt teateid, et Zelenskõi ja Biden jäid telefonikõnes erimeelele Venemaa rünnaku riskitaseme osas. Need väited lükkas Valge Maja ümber, öeldes et anonüümsed allikad "lekitavad valesid". Valge Maja teatel hoiatas Biden Zelenskõid, et Venemaa rünnak Ukrainale veebruarikuu vältel on „kindel võimalus”.

Zelenskõi enda sõnul tänas ta vestluses Bideniga teda küll toe eest, kuid rõhutas USA ametikaaslasele, et Vene vägede koondumine Ukraina piiri ääres ei ole märkimisväärsem, kui on viimaste aastate jooksul olnud pidevalt.

"Mina olen Ukraina president, ma olen siin kohapeal ja arvan, et tean üksikasju paremini, kui ükski teine president," sõnas Zelenskõi hiljem pressile. Ta kinnitas, et saab USA presidendiga endiselt hästi läbi. "Mina saan lihtsalt süvitsi aru, mis toimub minu riigis, nii nagu tema saab aru, mis toimub Ameerika Ühendriikides. Ma ei ole president Bideni suhtes kriitiline."