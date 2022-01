Akadeemia finantsressursid on madalad: korduvõppijad ja erialavahetajad võivad seista silmitsi tasulise kõrgharidusega

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna (Reformierakond) ütles, et tasuliseks eestikeelne kõrgharidus gümnaasiumi lõpetajatele ei muutu, kuid kaalumisel on variandid, kuidas muuta kõrghariduse seadust nii, et jääks võimalus küsida juurde ka lisaraha.

"Näiteks korduva õppimise eest või siis nende üliõpilaste käest, kes erialasid vahetavad. Need arutelud meil seisavad ees. Aga põhimõte, et on tasuta kõrgharidus gümnaasiumi lõpetajale, see jääb püsima," rääkis minister Aktuaalses Kaameras.

126 miljonit

Kõrgkoolid nõuavad valitsuselt 126 miljonit eurot lisaraha.

Kersna peab tõenäoliseks, et kõrghariduse tegevustoetuse kasvuks saab raha järgmise aasta riigieelarvest.

Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser ütles, et raha oleks vaja juba käesoleval aastal. "Tegelikult on probleem oluliselt tulisem. Ootus on, et mingeid samme peaks ikkagi astuma ka sellel aastal," rääkis Asser.

Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ütles, et lisarahastus on hädavajalik, sest ülikoolid ei suuda maksta konkurentsivõimalist palka ja inimesed lahkuvad.

